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DHA İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA YANGIN (1)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda...
GÜNDEM 07.09.2019, 15:40
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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