DHA İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI (1)

Alper KORKMAZ - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda tramvay raydan çıktı.

Zeytinburnu'nda tramvay henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi. Olay yerine gelen ekipler çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Tramvay ve çalışmalar