DHA İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA "İÇKİ ŞİŞESİ KAPAĞI" OPERASYONU





Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri Zeytinburnu'nda bir iş yerinde sahte içki şişelerine ait kapak yapıldığını ve depolandığını belirleyerek 10 Şubat günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 bin şişe kapağı ve 3 kapak montaj makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda E.Y., M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin iş yerinde arama yapması ve sahte kapakları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin iş yerine girmesi

-İş yerinde hazırlanan kapaklar

-Kapak montaj makinasının çalışması

-Kolilerde bulunan kapaklar

-Genel ve detaylar

