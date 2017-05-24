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DHA İSTANBUL -  YÖK BAŞKANI SARAÇ, ERASMUS KUTLAMASINDA KONUŞTU

  * YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  "2001 yılında 75 olan yükseköğretim kurumun sayımız son dönemde 182'ye ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 7 milyon 2 yüz bine ulaşmıştır"  "Üniversite sistemi güçlü olmayan...

DHA İSTANBUL -  YÖK BAŞKANI SARAÇ, ERASMUS KUTLAMASINDA KONUŞTU

 

* YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,

 "2001 yılında 75 olan yükseköğretim kurumun sayımız son dönemde 182'ye ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 7 milyon 2 yüz bine ulaşmıştır" 

"Üniversite sistemi güçlü olmayan bir ülkenin onu yarınlara taşıyacak bir sanayisi, teknolojisi, tıbbı, eğitimi, sanatı ve adalet sistemi olamaz"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ERASMUS'un 30. yılı kutlamaları toplantısına katıldı. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Avrupa ülkelerinden  temsilciler, öğretim görevlileri ve öğrenciler de yeraldı.
Toplantıda bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Türk Yükseköğretimi olarak bilimin evrensel değerlerine inanıyor, bu değerlerin dünya bilim tarihinde yerleşmesinde kadim geçmişimizin, geniş coğrafyamızın kültürlerinin payının altını çizerek bu payı daha da görünür kılmak istiyoruz. Bunu hem bilimsel birikimimizi daha iyi sergileyerek, hem de ulusal, bilimsel değerlerimize desteği artırarak yapmaktayız. Üniversite sistemi güçlü olmayan bir ülkenin onu yarınlara taşıyacak bir sanayisi, teknolojisi, tıbbı, eğitimi, sanatı ve adalet sistemi olamaz. Biz tüm alanlarda donanımlı gençler, bilim üreten akademisyenler, sanayi ile işbirliği içerisinde araştırma kuruluşları ve toplumun taleplerine duyarlı bir üniversite inşası için  çalışıyoruz. Güçlü, istikrarlı ve huzurlu Türkiye'nin gençliğini dünya standartlarında bir donanımla yetiştirmek için çaba sarfediyoruz. Bütün bu kavramlar için Dünya'ya ve Avrupa'ya açılan bir gençlik açısından ERASMUS programlarını da son derece önemsiyoruz. Ülkenin geleceğinin inşasında yetiştireceğimiz genç nesillerin fikirleri ve ürettikleri en önemli rolü oynayacak. Türk Yükseköğretiminin görevi, bu gençliği güçlü, özgür ve saygın fikirlerle donatmaktır olacaktır" dedi.
 
"YÖK'E ÇOK DAHA BÜYÜK SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTEDİR"
"Yükseköğretim sisteminin gelişmesine baktığımızda, son dönemde bu gelişmenin büyüme tabiriyle tavsif edilmekten çok daha bir tarzda bir sıçrama yaşadığını söylememiz icap eder" diyen Saraç, "2001 yılında 75 olan yükseköğretim kurumun sayımız son dönemde 182'ye ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 7 milyon 2 yüz bine ulaşmıştır. 7 milyon 2 yüz bin sayısı gerçekten pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunun daha üzerindedir. Öğretim elemanı sayımız ise 150 bini geçmiştir ve bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Tabii ki şunu da ifade etmek istiyoruz. Bölgenin Rusya'dan sonraki bu öğrenci sayısı ile en büyük 2'nci ülkesi olma durumundayız. Bu sayılar Türk yükseköğretim sisteminin yönetilmesinden koordinasyondan ve denetlemesinde sorumlu olan YÖK'e çok daha büyük sorumluluklar yüklemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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- Salondan detay
- YÖK konuşması 
- Genel ve detaylar

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