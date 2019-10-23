DHA İSTANBUL - YILDIZLARLA "PERA MÜZİKALİ" SEYİRCİYLE BULUŞACAK



Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK- İSTANBUL., () USTA tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu “Pera Müzikali", 3 Kasım Pazar günü seyircisiyle buluşacak. Oyunda Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melike Demirağ ve Melihat Gülses gibi usta isimler de yer alıyor.

Pera Müzikali'nin basın tanıtımı ile bazı bölümlerin gösterimi yapıldı. 30 Ekim’de prömiyeri yapılacak oyunda Müjdat Gezen başrolü Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar’la paylaşacak. Kaan Polat Cüreklibatır’ın babası Cüneyt Arkın ile rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da yer alacak.

“Pera Müzikali" nin konuk ses sanatçıları ise Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin olacak. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de izleyici ile buluşacak.

"OYUNU 9 KERE BAŞTAN YAZDIM"

Pera Müzikali'nin basın gösteriminin ardından oyuncularla birlikte sahnede konuşan Müjdat Gezen, oyunun içeriği hakkında bilgi verdi. Müjdat Gezen "Oyun Ceneviz'de geçiyor. Ceneviz, İstanbul karşısında Galata'nın yanındaki ayrı bir devlet. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u almadan iki gün önce orayı alıyor. Ben 1 yıl bu oyun üzerine çalıştım. Belgeleri araştırdım. Hata da yapmayalım istiyoruz tabii ki" dedi. Hazırlık sürecinden bahseden Gezen, Pera Müzikali'nde 117 kişinin rol aldığını belirterek, "Bu galiba Türkiye'de yapılmış en kalabalık müzikal. Öğrencilerimiz bizi mahcup etmedi" diye konuştu. Gezen; "Ben 200 küsur rol yazmışım. Senaryo yazar gibi yazmışım. Bakıyorum olmuyor, siliyorum. Oyunu 9 kere baştan yazdım. Bu huzurunuzdaki onuncu versiyonu. Tarihsel hata yapmamak lazım. 36 padişah gelmiş geçmiş. Hepsini eklesek oyun 3 gün sürüyor zaten. Onların aralarındaki geçişleri 'anlatan' yapıyor. 'Anlatan' tarih olarak oyunda bulutların arasından gelip, gidiyor" dedi.

CÜNEYT ARKIN OĞLU İLE YAŞADIĞI DİYALOĞU ANLATTI

Usta oyuncu Cüneyt Arkın basın gösterimi sonrasında oyunda rol alan oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ile arasında geçen diyalogdan bahsetti. Cüneyt Arkın, "Bu iş teklif edildiğinde sana geldim. Fikrini sordum, oynar mısın dedim. Sen 'nayır' dedin. Müjdat Bey'e söyledim durumu. 'Sen onu bana bırak' dedi. Bir kez konuştunuz. Bana 'nayır', ona 'nevet' dedin" ifadelerini kullandı. Kaan Polat Cüreklibatır ise Müjdat Gezen ile çalışmanın kendisi için önemli olduğunu ifade ederek "Benim için hayatımın en büyük gururu. Sizinle aynı ekipte, aynı sahnede rol almak, küçücük de olsa benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir anı" diye konuştu.

"SEYİRCİ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

Pera Müzikali oyunu sanatseverlerle buluşmak için gün sayarken prova ve hazırlıkların devam ettiğini belirten Müjdat Gezen, 'ya açıklamalarda bulundu. Gezen, yoğun bir çalışma sürecinden geçtiklerini ifade ederek, "Bugün basına bir fragman yaptık. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkalım. Seyirci bizi yalnız bırakmasın. Tam 60 gündür buradayız. Benim Kadıköy'deki tiyatroda başladı daha sonra buraya geçtik. Aynalı salonda bale ekibi çalıştı. Bir diğer salonda güreş sahneleri var. Onlar orada çalıştı. Sanatçıları da gördünüz. Bizi biraz yordu ama değecek. İçimdeki his 'evet değecek' diyor" diye konuştu.

3, 17 VE 24 KASIM GÜNLERİ SAHNELENECEK

Dekor tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyun, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyor. TİM Show Center’da 3, 17 ve 24 Kasım 2019 Pazar günleri saat 15.00’te sahnelenecek olan “Pera Müzikali"nin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebiliyor.



Görüntü Dökümü

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-Pera Müzikali'nden görüntüler

-Oyunculardan detay görüntüler

-Müjdat Gezen'in konuşması

-Müjdat Gezen ile özel röportaj

-Cüneyt Arkın'ın konuşması

-Kaan Polat Cüreklibatır'ın konuşması

