Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

DHA İSTANBUL - YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANAN DEPODA BÜYÜK MADDİ ZARAR

  Enver ALAS - İlkay DİKİCİ / İstanbul Eyüp'te bir depoda, dün yıldırım düşmesi sonrası çıkan ve yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ardiyecilik hizmeti...

DHA İSTANBUL - YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANAN DEPODA BÜYÜK MADDİ ZARAR

 

Enver ALAS - İlkay DİKİCİ / İstanbul
Eyüp'te bir depoda, dün yıldırım düşmesi sonrası çıkan ve yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ardiyecilik hizmeti verilen ve içinde kauçuk, parke çeşitli ham madde malların bulunduğu depoda büyük maddi zarar var. 
Eyüp Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan depoda, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında, içinde bulunan malların büyük bir kısmı yandı. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangının söndürülmesinde yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları bugün de sürüyor. Ardiyecilik hizmeti verilen depoda, büyük maddi zarar olduğu bildirilirken, hasar tespit çalışmalarının ardından maddi zararın ne kadar olduğu tam olarak ortaya çıkacak.  

Görüntü Dökümü
---------------------- 
-Yanan depodan görüntüler
-Soğutma çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-Yanan ürünler
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314