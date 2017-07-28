DHA İSTANBUL - YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANAN DEPODA BÜYÜK MADDİ ZARAR

Enver ALAS - İlkay DİKİCİ / İstanbul

Eyüp'te bir depoda, dün yıldırım düşmesi sonrası çıkan ve yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ardiyecilik hizmeti verilen ve içinde kauçuk, parke çeşitli ham madde malların bulunduğu depoda büyük maddi zarar var.

Eyüp Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan depoda, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında, içinde bulunan malların büyük bir kısmı yandı. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra kontrol altına alınan yangının söndürülmesinde yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerinin gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları bugün de sürüyor. Ardiyecilik hizmeti verilen depoda, büyük maddi zarar olduğu bildirilirken, hasar tespit çalışmalarının ardından maddi zararın ne kadar olduğu tam olarak ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Yanan depodan görüntüler

-Soğutma çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Yanan ürünler

-Genel ve detaylar