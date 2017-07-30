DHA İSTANBUL - YENİKAPI'DAKİ KUDÜS MİTİNGİNE CHP'DEN DESTEK 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Saadet Partisi'nin düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingine' CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katılıyor. Saadet Partisi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen 'Büyük Kudüs Mitingi' Yenikapı'da gerçekleştiriliyor. Saat 17:00'de başlayan miting devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Miting alanından detay ve genel görüntüler

- CHP'lilerden detay

