DHA İSTANBUL - YENİKAPI'DAKİ CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle mitingi alanı
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------- -Havadan...
24 Mart 2019 Pazar 15:23
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle mitingi alanı
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