DHA İSTANBUL - (YENİDEN) KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL'DA YOĞUN PROGRAMI



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi bugün İstanbul'da 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partileriyle bir araya geliyor.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra Hayırlı Üniversiteliler Platformu ile bir araya gelecek ve partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.



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