DHA İSTANBUL - (YENİDEN) - FRENİ TUTMAYAN BİSİKLETLE SON SÜRAT İŞ YERİNE BÖYLE DALDI



* Arkadaşından ödünç aldığı freni çalışmayan bisikletle 13 yaşındaki çocuk bir iş yerine girdi; o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

* Yokuş aşağı inen bisiklet öyle bir hıza ulaştı ki, iş yerinin kapısını bile yerinden söktü.

* O yokuş aşağıya hızla ilerlerken bütün mahalle peşindeydi.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Zeki GÜNAL / İstanbul

Şişli'de arkadaşından ödünç aldığı freni tutmayan bisikletle yokuş aşağı hızla inen çocuk sokak bitimindeki bir iş yerine girdi. Kaza sonrası çocuk yaralandı, iş yerinde maddi hasar oluştu, bisiklet ise hurdaya döndü.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza, 1 hafta önce Şişli'de meydana geldi. 13 yaşındaki Cumali Özgörür, arkadaşının bisikletini ödünç aldı ve sokakta dolaşmaya başladı. Çocuk bir süre sonra freni çalışmayan bisikletle yokuş aşağı inmeye başladı. Bisiklet öyle bir hıza ulaştı ki onu durdurmak neredeyse imkansız hale geldi. Cumali Özgörür'ün kontrolünden çıkan bisiklet yokuşun sonundaki boya ve yalıtım malzemesi satan iş yerinin kapısını yerinden söküp içeri daldı.

Kaza sonrası çocuk yaralanırken, iş yerinde maddi hasar oluştu, bisiklet ise hurdaya döndü. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bisikletin hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerliyor. Daha sonra da iş yerinin kapısından içeri giriyor. Çocuk hızla yokuş aşağıya ilerlerken ailesi ve çevredekiler telaşlı peşinden koşuyor

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Çocuğun bisikletle hızla yokuş aşağı ilerlemesi

-Bisikletin kapıyı söküp iş yerine girmesi

-Ailenin ve çevredekilerin kaza yerine koşması

(Aktüel Görüntüler)

-İş yeri ve bisikletten detay

-Cumali'nin kuzeni ile röp.

-Yokuştan detay

-Hurdaya dönen bisikletten detay

-Genel ve detaylar

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