DHA İSTANBUL- (YENİDEN) BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

- MOTORU METRELERCE FIRLADI



Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçtan görüntü

Yoldan görüntü

Yerinden fırlayan motordan görüntü

Araç içinden görüntü

Alkol şişelerinden görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

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27.07.2018 - 08.09 Haber Kodu : 180727005

