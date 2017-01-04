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DHA İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAMYONCU EYLEMİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan...

DHA İSTANBUL - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAMYONCU EYLEMİ (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular yavaş ilerleyerek trafiği aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Kamyon eylemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kamyonların görüntüsü

- Kamyonların yavaş ilerlemeleri

- Şoförlerle röportaj

- Polislerin kamyonlara ceza kesmesi

- Detaylar

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