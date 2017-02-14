* TTK'nın özel ekibi çalışmalara destek veriyor
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul
Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların 9. gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK)'na bağlı ekip de çalışmalara katılıyor. AFAD ve itfaiyenin çalışmalarına destek veren TTK ekibi ile yeni bir yöntem deneniyor. Su boruları birleştirilerek içinden geçirilecek çelik halatla birlikte yavru köpek kurtarılmaya çalışılacak. Saat 10.00 sıralarında başlayan çalışmalar hayvanseverlerin de desteği ile devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kuyudan görüntü
-Su borularının getirilmesi
-AFAD ekipleri
-Kurulan çadır
-TTK ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Su borularının birleştirilmesi
-Uzatılan su boruları
-Kurtarma çalışmalarını takip eden basın mensupları
-Genel ve detaylar
DHA İSTANBUL- YAVRU KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN YENİ YÖNTEM DENENİYOR
* TTK'nın özel ekibi çalışmalara destek veriyor Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 9....
14 Şubat 2017 Salı 12:12
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