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DHA İSTANBUL -YAŞLI VE DESTEĞE İHTİYACI OLAN AİLELERE EVDE TEMİZLİK

  Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul ) Avcılar'da, kimsesiz, maddi durumu iyi olmadığı, sosyal güvencesi bulunmadığı veya engelli durumda olduğu için evlerinde temizlik yapamayan 22 aileye evlerinde temizlik hizmeti verilmeye...

DHA İSTANBUL -YAŞLI VE DESTEĞE İHTİYACI OLAN AİLELERE EVDE TEMİZLİK

 

Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul )

Avcılar'da, kimsesiz, maddi durumu iyi olmadığı, sosyal güvencesi bulunmadığı veya engelli durumda olduğu için evlerinde temizlik yapamayan 22 aileye evlerinde temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, 'Evde Temizlik' hizmeti başlattı. Yaşlı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere destek olmak amacıyla oluşturulan ekip, evlere giderek temizlik yapmaya başladı. Belediye görevlileri yapılan başvuruları değerlendirmeye aldı. Kısa sürede başvuru sayısı 22'ye ulaştı. Gerekli tespitlerin yapılması ardından bu evlere giderek yerleri silip, süpüren, perde, halıları yıkayan, varsa birikmiş bulaşık ve çamaşırları yıkayan görevliler bu işin ayrı bir manevi haz verdiğini söyledi.

İkisi de görme engelli 8 yıllık evli özel bir firmada santral operatörü İbrahim Çolak ile eşi Gülten Çolak, gelerek evin her yerini temizleyen görevlilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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Görevliler evde, mutfakta temizlik yaparken

İbrahim Çolak ile eşi Gülten Çolak'tan görüntüler

 

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