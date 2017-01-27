DHA İSTANBUL - YARKADAŞ : ARKADAŞIMIZIN ARACINA ATEŞ AÇILDI. 2 YERİNDEN YARALANDI

* CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş Maltepe'de konferans afişleri asan partisinin gençlik kolları üyesi M.D'nin, uğradığı silahlı saldırıda 2 yerinden yaralandığını, hastanede tedavi altına alınan üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Cengiz ÇOBAN, İstanbul

Maltepe’de CHP Gençlik kolları üyesi M.D kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan M. D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. CHP milletvekilleri olayla ilgili hastanede bir açıklama yaptı.



CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ HASTANEDE

Saldırıyı duyuran CHP İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş yaşanan olayla iligli hastane önünde bir açıklama yaptı. Yarkadaş "Referandum süreciyle birlikte provokasyonlarda da artış gözlendi. Dün gece CHP Gençlik Kolları üyesi arkadaşlarımız saat 23.30 sularında afişlerini astıktan sonra evlerine döndüler. Arkadaşlarımızın afişlerini asmasının ardından Zümrütevler'de ara sokaklarında dolaşan ve kim oldukları bilinmeyen 2-3 kişi adeta sürek avına çıktı. Sokaklarda arkadaşlarımızın eşkalini tarif ederek arkadaşlarımızı arkadaşlarımızı aramaya başladılar. Saat 01.00 sularında yaralanan arkadaşımızın aracına da ateş açıldı. Arkadaşımız iki yerinden yaralandı. Ameliyat edildikten sonra şu anda sağlığının iyi olduğunu öğrendik. Dikkat çekmek istediğimiz husus şudur. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dün 'İsteyen istediği çalışmayı yapacak. Bu çalışmaların yapılmasındaki güvence bizi demişti. Numan Kurtulmuş'un sözlerinin üzerinden 24 saat dahi geçmeden bir arkadaşımız aracında silahlı saldırıya uğradı. Bakın İstanbul'un göbeğinde Maltepe Zümrütevler'de CHP'li gençleri çeviriyor ve kimlik soruyor. Arkadaşlarımız siz kimsiniz bize ne hakla kimlik sorarsınız diye sorduklarında üzerlerinde taşıdıkları Polis Gazetesi yazan basın tanıtım kartlarını gösteriyorlar. Genel bilgi toplama denilen GBT uygulamasını yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın itirazı sonucu bu arkadaşlarımızı bırakarak sokak aralarında diğer arkadaşlarımızı aramaya başlıyorlar. Bu sırada saldırganlardan birkaçı yine CHP'li bir gencimizin evinin önüne kadar giderek burada mı oturuyor diye soruyor. Güvenlik görevlisi burada oturmuyor dediğinde evin önünden ayrılıyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra malum arkadaşımızın aracına ateş ediliyor. Arkadaşımız adeta öldürülmek isteniyor. Buradan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bir çağrıda bulunuyoruz. Siz 'isteyen istediği kampanyayı yapabilir. Güvencesi biziz.' dedikten sonra İstanbul'un göbeğinde eşkiyalar arkadaşlarımıza silahlı saldırı da bulunuyor. Bu şahısların bulunarak yargı makamlarına teslim edilmelerini istiyoruz. Ardından bu tür saldırıların önünün kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği düşünüyoruz. Bu saldırıların arkasındakini bulmak hükümetin siyasi namus meselesidir. “diye konuştu.



"ÇOCUĞUM AFİŞ ASARKEN YARALANDI"

Saldırıya uğrayan M.D 'nin babası İlyas D. yaşanan saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. İlyas D. "Bildiğim tek şey var çocuğumun afiş asarken yaralandığıdır. Silahlı saldırıya uğradılar. Zor durumdayız. Devlet buna bir çözüm bulsun. Kimseye güvencemiz kalmadı. Burası Türkiye, hepimizindir. Daha önce herhangi bir tehdit aldığı falan yoktur. Hafriyat işiyle uğraşıyor. Kendi işimizi yapıyoruz, ekmeğimizdeyiz. 2 kurşun isabet ettiğini biliyoruz.“ dedi



ADIGÜZEL: PUSU KURULARAK SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saldırı ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise," Özellikle demokratik haklarını kullanarak gelen anayasa teklifiyle ilgili bilgilendirme yapmak için çalışıyorlardı. CHP Gençlik Kolları Üyesi kardeşlerimize dün gece yaptıkları çalışmadan sonra konferans organize ediyorlardı ve halkı bilgilendirmek istiyorlardı. Dün gece evlerine gittikten sonra peşlerinden giderek takiple pusu kurarak saldırı gerçekleştirildi. Kınıyoruz. Geçmişte olan uygulamalar gibi kınama da kalmamasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunduk. “şekilinde konuştu. Polisin olayla ilgli geniş çaplı araştırması devam ediyor.

OTOMOBİLDE KURŞUN İZLERİ

Öte yandan saldırıda yaralanan MD'nin içinde bulunduğu otomobilin hastane bahçesinde olduğu otomobilde 2 kurşun izinin bulunduğu görüldü. CHP'li yetkililer saldırıya uğrayan üyelerinin güvenlikleri gerekçesiyle kimliklerinin açıklanmasını istemediklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Gençlik olları Başkanı Kenan Otlu ile röp

-CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile röp

-Baba İlyas D. açıklamaları

-CHP İstanbul milletvekili Adıgüzel Onursal Adıgüzel açıklamaları

-Gençlik oları üyelerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

- kurşun isabet eden otomobil