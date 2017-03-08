DHA İSTANBUL - (yaralı kız öğrenciyle röportajla) BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE OLAY (2)

* Yüzüne gelen tekmeyle yaralanan kız öğrenci,

"Masayı devirip üzerimize saldırdılar. Tekbir getiriyorlardı"

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapan gruba, turnikelerden atlayarak kampüse girdiği belirtilen bir grup saldırdı. Olaylara üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yüzüne gelen tekmeyle yaralanan kız öğrenci, "Masayı devirip üzerimize saldırdılar. Tekbir getiriyorlardı" diye konuştu.

Olaylar sonrası kampüste toplanan üniversite yönetime tepki gösterdi. Öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.

Olaylara ilişkin görüntüler, öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yaralanan kız öğrenci ile röp.

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Olaylara ilişkin görüntüler

-Üniversite yönetimine tepki gösteren öğrenciler

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Üniversitedeki önlemler

-Öğrenciler ile röp.

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