DHA İSTANBUL- YAKININI ZİYARET EDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANEDEN AYRILDI

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'da Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Fatih Çapa'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30 sıralarında hastaneden ayrıldı.

Erdoğan'ın burada tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Konvoyun gelişi

-Erdoğan'ın binaya girişi

-Erdoğan'ın hastaneden çıkışı

-Detaylar

