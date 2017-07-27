DHA İSTANBUL - YAĞMUR VE FIRTINA İSTANBUL'U ESİR ALDI

Haber:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-

İstanbul'da aniden başlayan yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle yollar adeta göle döndü. Afeti andıran yağmur ve fırtına nedeniyle insanlar panik yaşadı. Üstgeçitten ve panolardan fırlayan panolar yollara savruldu.

Ani bastıran yağmur ve fırtına, insanlara zor anlar yaşattı. Yenibosna'da, 10 dakika arayla hava gece gibi karardı. Fırtına ve yağmurdan kaçmaya çalışanlar kendilerine sığınak aradı. Yenibosna mertobüs durağında üstgeçitteki vatandaşlar aşırı yağmur ve fırtınadan panik halinde kaçmamaya çalışırken, kamera işte bu görüntüleri kaydetti. Üstgeçitten merdivenlerle inenler, hemen yan taraftaki büfeye sığınmaya çalıştı. Bu sırada, üstgeçitten bir parça koparak vatandaşların üzerine doğru fırladı. Fırtına ve aşırı yağmur nedeniyle üstgeçidin altında mahsur kalan vatandaşlar bu sacı tutarak kendilerine korunak yapıp burada uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu arada, fırtına ve aşırı yağmur nedeniyle büfeye ait elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. Büfeye sığınan insanlar, patlamalar nedeniyle panik yaşadı.

Öte yandan, yoğun yağmur, D-100 Karayolu'nu adeta göle çevirdi, yolda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kaldı. Çalışmayan araçlar, vatandaşların yardımıyla su birikintisinden çıkarıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Şimşek görüntüsü

-Havanın kararmasından görüntü

-Yağmur ve fırtınadan görüntüler

-İnsanların kaçışmaları

-Fırtınadan uçan panodaki reklam afişleri

-Büfeye sığınanlar

-Büfedeki elektrik tesisatında patlamaların meydana gelmesi

-Üstgeçitten ayrılıp düşen saç

-Sacı insanların alarak kendilerine siper yapması

-E-5'te oluşan su birikintisi

-Yolda kalan araçlar

-Araçların vatandaşlar tarafından itilmesi

-Genel görüntüler

27.07.2017 - 19.49 Haber Kodu : 170727210