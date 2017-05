DHA İSTANBUL - WONDER WOMAN, 2 HAZİRAN'DA SİNEMALARDA

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

DC Süper Kahramanlarının tek başına yer aldığı ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan “Wonder Womanö, Türkiye'de 2 Haziran'da vizyona girecek.

Başrolünü Gal Gadot, yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği aksiyon-macera filmi "Wonder Womanö, Türkiye'de 3D ve Türkçe dublaj seçenekleriyle 2 Haziran'da sinemalarda gösterilmeye başlayacak. DC Süper Kahramanlarının tek başına yer aldığı ilk sinema filmi olma özelliği taşıyan Wonder Woman'da Gadot'un yanı sıra David Thewlis ve Robin Wright gibi ünlü oyuncular da rol aldı. Warner Bros. Pictures, Tencent Pictures ve Wanda Pictures iş birliğiyle, Atlas Entertainment/Cruel and Unusual yapımı olan filmin yapımcılığını Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder ve Richard Suckle üstlendi.

Wonder Woman, korunaklı bir adada büyümüş, yenilmez bir savaşçı olmak üzere eğitilen Amazonların prensesi Diana'nın, adasından ayrılarak savaşların tamamını bitirmek için insanlarla omuz omuza savaşma ve tüm güçlerini keşfetme hikayesini konu alıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Filmin fragmanı