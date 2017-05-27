DHA İSTANBUL - VERGİ DAİRELERİNDE "YENİDEN YAPILANDIRMA" MESAİSİ 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul'daki vergi daireleri de bugün vatandaşların hizmetinde. Bazı mükellefler, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelerek ödemelerini yaptı. Borçlarını yapılandıranların ilk iki taksiti ya da peşin ödemeyi 31 Mayıs'a kadar kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Vergi daireleri yarın da açık olacak.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı binası

-Vergi dairesine giren vatandaşlar

-İşlemlerini tamamlayanlar

-Ödemelerle ilgili Binaya asılan bilgi pankartı

-Genel ve deatylar

