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DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.  Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların...

GÜNDEM 30.08.2019, 05:52
DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. 
Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Kapatılan noktalardan görüntüler
-Tabelalardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Özel harekât polislerinden görüntü

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