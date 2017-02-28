DHA İSTANBUL - VALİLİĞİ İŞGAL EDEN ASKERLERE YARDIMA GİDEN ASKERLERİN YARGILANMASI

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli askerin yargılandığı davada, tutuksuz yargılanan askerler, vatani görevlerini yapmak için askerde olduklarını belirterek "FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantımız yoktur. 'Valiliğe terör saldırısı var. Polise yardımcı olacağız' diyerek tanklara bindirip kışladan çıkardılar." dediler.

Haber: Hayati KILIÇ / İSTANBUL

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 1. duruşmaya tutuklu Astsubay Yusuf Yıldız ve tutuksuz yargılanan 19 er katıldı. 4 sanıkta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki Maliye hazinesi avukatı ve müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş hazır bulundu.

"KENDİ İNSANIMIZA SİLAH SIKACAK KADAR HAİN DEĞİLİM"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Fırat Aydın ifadesinde, "Olay gecesi kışladan çıktıktan sonra Ayvansaray durağında durdurulduk. Orada toplanan vatandaşlar arasındaki bir kadının "bizi vuracak mısınız?" diye sordu. Biz de astsubay Yusuf Yıldız'a bu insanların neden böyle konuştuğunu sorduk. Astsubay "muhatap olmayın" dedi. Vatandaşların araçlarına saldırmasıyla tankın içinde panik yaşadık. Çok korktuk. Polisler gelince teslim olduk. Darbe girişimini götürüldüğümüz karakolda öğrendim. Kendi insanımıza silah sıkacak kadar hain değilim" dedi.

"HALK BİZE TERÖRİST GİBİ DAVRANIYORDU"

Sanıklardan İmdat Sarıkaya ifadesinde, "Valiliğe teröristler saldırmış polislere yardıma gidiyoruz' diye tanklara binerek yola çıktık. Haliç Köprüsü'ne geldiğimizde polisler önümüzü kesti. Assubay Yusuf Yıldız aşağıya inerek yolu açtıracağını söyledi. Bu sırada halk toplandı "asker kışlaya" diye bağırıyorlardı. Halk çoğalınca kapaklarını kapattık. Biz teslim olmaya çalışıyorduk. Halk bize terörist gibi davranıyordu. Bizi öldürmeye çalışıyordu. Tankın içinde havasız kalınca bayılmışım. Polis arabasında gözümü açtım" dedi.

Bugün yapılan duruşmada toplam 14 sanık ifade verdi. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek "FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantımız yoktur. 'Valilğe terör saldırısı var. Polise yardımcı olacağız' diyerek tanklara bindirip kışladan çıkardılar" dediler.

Duruşma tutuksuz yargılanan erlerin savunmalarıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.