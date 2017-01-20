DHA İSTANBUL - VALİ ŞAHİN : İMAM HATİP NESLİNDE ÇOK FAZLA RADİKAL NESİL ÇIKMADI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin, karne dağıtım töreninde konuştu:

“Değerlerden, bir haber bir doktorun, bir hakimin, valinin, avukatın ya da bir mühendisin bu topluma inanın faydadan çok zararı olur"

“Bakın imam hatip nesillerinin bu ülkede böyle bir faydası var. İmam hatiplerde, İslam'ın o ana temel esasları bir şekilde verildiği için, imam hatip neslinde çok fazla radikal nesil çıkmadı. Sağa sola sapan, İslam'ın değişik yorumlarına sapan çok fazla insan çıkmadı"

“Ama ne zaman ki imam hatiplerle ilgili bir takım tasarruflarla önleri kesilip bu nesil bu bilgilerden mahrum bırakıldı o zaman sapmalar başladı. Dinin yorumunda sapmalar başladı, farklılaşmalar başladı"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2016-217 eğitim-öğretim yılı 1. dönem karne dağıtım törenine katıldı. Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokul'nda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de yeraldı.

“KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN"

Vali Şahin törende bir konuşma yaparak, “Yarıyıl tatiline girecek olan 2 milyon 700 bine yakın öğrencimizi ve 142 bin öğretmenimizi öncelikle tebrik ediyorum" dedi.

Şahin, “Kendinize dönün, kendinizi yetiştirin ki, dünyayı değiştirebilesiniz, dünyaya bir katkınız olmuş olabilsin. Tabi ki bir kısım derslerde ya da başlıklarda daha başarılı, bir kısmında belki daha az başarılı olacağız. Burada insanların o fıtratından gelen, o beceri, meleke Cenabı Hakkın vermiş olduğu bir takım özelliklerden gelen farklardır bunlar. Belki eğitiminin de en önemli tarafı bu farklılıkları yakalayıp, bu farklılıkların üzerine gidip, başarılı olduğu alanda o genci toplum için hazırlamak" dedi.

Vasip Vasip Şahin, “Eğitim iyi insan yetiştirmeye yarıyorsa eğitimdir. Kompleks sahibi olmayan, soran, sorgulayan, ilk söyleneni hemen kabul edecek teslimiyette olmayan, araştıran, doğrunun peşinden koşan, doğruyu bulmanın peşinden koşan gençler yetiştirmemiz lazım. İyi insanı yetiştirirsek ondan iyi müslüman olur, iyi mühendis olur, iyi doktor, iyi asker, vatandaş olur. Onun için öznemiz, hedefimiz öncelikle iyi insan yetiştirmektir. Sizler lütfen bütün okumalarınızı bunun üzerine yapın. Bugünkü müfredat, tedrisat, bir takım şeyler tabii ki olacak. Onları bir taraftan başarıyorsunuz zaten. Ama kalıcı olan size verilen değerlerdir. Onun için öğretmenlerinizden özel istirham ediyorum, bizim milli eğitim müfredatına da giren değerler eğitimi konusu çok öncelesinler. Bu çocuklarımıza bir milli kimlik, bir milli ruh aşılayacak bir sürü örneğimiz var. Bir sürü elimizde rehberlik edecek kaynağımız, kitabımız var. Sadece bizim değil, insanlığın ortak değerleri olarak da var bunlar. Dolayısıyla bunları öğrencilerimize sürekli olarak aktarmaya, anlatmaya çalışsınlar. Aksi takdirde değerlerden, bir haber bir doktorun, bir hakimin, valinin, avukatın ya da bir mühendisin bu topluma inanın faydadan çok zararı olur" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

Vali Şahin, öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde bulunarak, "Bu 15 günde kendinizi özgür hissedin. Özgür bir şekilde neyi tercih ediyorsanız, onu yapın, elde ettiğiniz sonuçları kendi kendinize değerlendirin. İkinci yarıda bunu birbirinizle paylaşın" dedi.



İMAM HATİPLERİN MUFREDATI

Vali Vasip Şahin, “İnşallah daha fazla gayretle, daha fazla çalışmayla, daha fazla öğrenmeyle kendiniz geleceğe yetiştirin. Ama başta da söylediğim gibi sorgulamayı, araştırmayı, sormayı hatta eleştirmeyi ihmal etmeden. Bakın imam hatip nesillerinin bu ülkede böyle bir faydası var. İmam hatiplerde İslam'ın o ana temel esasları bir şekilde verildiği için, imam hatip neslinde çok fazla radikal nesil çıkmadı. Sağa sola sapan, İslam'ın değişik yorumlarına sapan çok fazla insan çıkmadı. Ama ne zaman ki imam hatiplerle ilgili bir takım tasarruflarla önleri kesilip bu nesil bu bilgilerden mahrum bırakıldı o zaman sapmalar başladı. Dinin yorumunda sapmalar başladı, farklılaşmalar başladı. Tabiri caiz ise kimin aklına nasıl geldiyse, kim ayetten, hadisten ne anladıysa onu din diye piyasaya sürmeye çalıştı. Ama bu kadar ucuz değil. Binlerce yıl bu işlerde tahsil yapmış bir birikimin sadece İslam ile ilgili değil, İslam'ın öncesinde de biliyorsunuz bizim hanif din dediğimiz Hz. Adem'den beri gelen din topluca İslam'dır. Bu müthiş bir yorumla, müthiş bir birikimle Anadolu coğrafyasında mutedir bir üslupla bir ana omurga oluşturulmuş. Ve bu sadece barış, sadece insanlara huzur veren, insanları birbirileriyle emniyet içerisinde, güven içerisinde yaşatan din anlayışı ve yorumu bu topraklarda hakimdi. Biz bunu yine bu şekilde hakim kılmalıyız. Bu da en iyi yapılacak mekanlar, yerler sizler gibi okuduğunuz bu imam hatiplerin bulunduğu mekanlar ve bunun müfredatıdır. Bunun devamında ilahiyat fakülteleridir. İnşallah buradaki eğitimimizle daha kaliteli bir şeklide ele alınarak geliştirilerek insanımızın İslam'ı doğru bir şekilde daha çok anlamasına yardımcı olacak şekilde eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

“BU SÖMESTR TATİLİNDE ÖDEV YOK AMA BOŞ DURMAKTA YOK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yelkenci, “Sayın Bakanımız da açıkladılar, sömestr tatilinde ödev verilmemeli diye. Buna sevinmişizdir tabi. Ama dinleneceğiz diye sevinmişizdir. Dinlenmek ne demektir; dinlenmek hiçbir şey yapmamak değildir. Ben sizden şunu bekliyorum; sömestrde hazır ödev verilmemişken daha çok kitap okuyarak, daha çok sanatsal, kültürel etkinliklere vakit ayırarak daha çok kendi hobi alanlarımızla ilgili, kendi ilgi duyduğumuz alanlarla ilgili kendimizi geliştirmeye vakit ayırarak, hani siz bilirsiniz İnşirah Suresi'nde Allah'ın buyurduğu gibi bir işten yorulduğun vakit diğer bir işe koyul ayetinin mucibince, bu sömestr tatilinde ödev yok ama boş durmakta yok. Kendimizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösterelim ve en verimli, faydalı şekilde değerlendirelim" dedi

KARNE DAĞITTI

Vali Şahin, Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 5A sınıfı öğrencilerine karnelerini verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yelkenci'nin açıklamaları

- Şahin'in açıklamaları

- Karne Dağıtım töreni

- Öğrencilerden görüntüler

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