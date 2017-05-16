DHA İSTANBUL - VALİ ŞAHİN: (BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN İPTAL AÇIKLAMASI) ŞU AN BENDE BİLGİ YOK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edildiğini açıklamasıyla ilgili soruya,"Şu an bende bilgi yok" yanıtını verdi.

İstanbul Valisi Şahin, katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş'ta bir etkinlik vardı iptal edildi" şeklindeki soru üzerine Şahin, "Biz bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızda uygularız. Bizim kararlaştırıp da komite olarak iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilemiyorum ancak bakarız" dedi. Gazetecilerin 'meşaleli yürüyüş' hatırlatması üzerine Şahin, "Şu an bende bilgi yok, bakarız ona" yanıtını verdi.

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