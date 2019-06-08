Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

DHA İSTANBUL - ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KİŞİ, OTOMOBİLİN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENEREK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - YENİBOSNA'da üst geçitten yola düşen kişi bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza,...

DHA İSTANBUL - ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KİŞİ, OTOMOBİLİN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENEREK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - YENİBOSNA'da üst geçitten yola düşen kişi bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaza, Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Yenibosna'da saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, üst geçitten E-5 Karayolu'na düştü. Bu esnada yolda hareket halindeki bir araç sürücüsü de yola düşen kişiyi fark edemeyerek aracıyla çarptı. Şahıs aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalar sonucu ölen kişinin cansız bedenini kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Olayın, intihar mı olduğu, yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği araştırılıyor.
Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
-Kazadan detaylar
-Trafikten detaylar
-Cesetten detaylar
-Polis-ambulans detaylar
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328