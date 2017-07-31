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DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YOL OTOMOBİLİ YUTTU, ARAÇTAN DAKİKALAR ÖNCE ÇIKMIŞLAR

Uğur Ayazsın / İstanbul Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü. Olayda yaralanan yok. Sürücü Mustafa Bilgili'nin eşi ve çocuğuyla birlikte aracının içerisinden dakikalar...

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YOL OTOMOBİLİ YUTTU, ARAÇTAN DAKİKALAR ÖNCE ÇIKMIŞLAR

Uğur Ayazsın / İstanbul
Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü. Olayda yaralanan yok.
Sürücü Mustafa Bilgili'nin eşi ve çocuğuyla birlikte aracının içerisinden dakikalar önce çıktığı öğrenildi. Bilgili ailesinin aracının yol kenarına park ettikten sonra ağaçlık alanda oturdukları ve kısa süre sonra yolun çökmesiyle aracın çukura düştüğü belirtildi. 
Çökmenin meydana geldiği yakın bölgede Çamlıca Libadiye Tünel çalışmalarının olduğu, çökmenin, tünel çalışması mı yoksa yağış ile zeminin yumuşamasından mı kaynaklandığı  araştırıyor. 
Mustafa Bilgili vinç yardımıyla çökme alanından çıkarılan aracın içerisindeki eşyalarını aldı. Mustafa bilgili çökme anını anlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Şantiye çalışanları
-Mühendislerin çalışmaları
-Aracın çıkarılması
-Vinç
-Sürücü Mustafa Bilgili ile röp.


 

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