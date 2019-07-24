DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI (1)

Cengiz ÇOBAN- İstanbul -
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Görüntü Dökümü:
----------
-olay yerinden görüntüler
Cengiz ÇOBAN- İstanbul - Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı. Görüntü Dökümü: ---------- -olay yerinden görüntüler
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
Cengiz ÇOBAN- İstanbul -
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Görüntü Dökümü:
----------
-olay yerinden görüntüler