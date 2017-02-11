DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA HASAR GÖREN BİNALAR YIKILIYOR

* Bina sakini,

"30 yıldır bu bina sapa sağlamdı. Burada tünel çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde zemin kaydı. Evi boşaltabildiğimiz kadar eşya ile boşalttık"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Üsküdar'da Çamlıca-Libadiye arasına yapılan tünel inşaatının hasar verdiği belirtilen 3 binadan ikisinin yıkımına başlandı.

Evlerini tahliye etmek zorunda kalan bina sakinleri, kış ortasında ortada kaldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Üsküdar Belediyesi'ne bağlık zabıta görevlileri ve iş makinaları, çatlak olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 binadan yıkılma tehlikesi olan iki binanın yıkımı için sabah saatlerinde geldiler. Tahliye edilen binaların çevresine güvenlik bandı çekildi, bariyerler kondu.

EVLERİNİN YIKIMINI İZLEDİLER

Daha sonra iş makinalarıyla binaların yıkımına geçildi. Bu sırada bina sakinleri de boşalttıkları evlerin yıkımını izledi.

Evlerindeki hasarın tünel inşaatı çalışması nedeniyle meydana geldiğini iddia eden sakinler, ortada kaldıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını belirttiler.

Boşaltılan evlerden Sevindik ailesine ait 5 katlı binanın sahibi Abidin Sevindik, tünel çalışmaları sırasında çıkarılan toprağın yığılması ve içerideki toprak suyunun bırakılmasıyla toprak kayması yaşandığını ileri sürdü. Sevindik, "Evleri tahliye etmemiz istendi. Eşyaları bile alamadık. Mağduruz ortada kaldık" diye konuştu.

MURAT SEVİNDİK: BU BİNA 30 YILDIR SAPA SAĞLAMDI

Aynı binada kalan oğlu Murat Sevindik ise "30 yıldır bu bina sapa sağlamdı. Burada tünel çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde zemin kaydı. Evi boşaltabildiğimiz kadar eşya ile boşalttık. Kayınpederimin evine sığındım. Eşyaları depolara koyduk. Belediyeye gittik 3 ay kira yardımı yapacağını söylüyor. Bizden fakirlik kağıdı istiyor. Ben fakir değil, mağdurum. Sadaka istemiyorum, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Diğer yıkılacak binada oturan Taha Ramazan Elma yaşadıkları sorunları anlattı. Elma, "Gerek sosyal gerek insanı anlamda sorunlar var. Çocukların ihtiyaçları dahi giderilemedi. Ne kalacak bir yer gösterildi ne de insani bir yardım ulaştı. Kira yardımı yapılacağı söylendi. Önce bir yıl yapılabilir dendi, sonraki gün de sadece 3 ay yapabileceklerini söyleyip başlarından savdılar. Yetkililere tekrar sesleniyorum, ne imkan varsa sağlansın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Boşaltılan binaların yıkılması

-Yıkım çalışmaları

-Tünel inşaatının bulunduğu alan

-Yıkımı izleyen bina sakinleri

-Murat Sevindik ile röp

-Ramazan Elma ile röp

-Polisin aracından görüntüler

-Zabıta ekipleri

-İş makinalarının çalışması

-Abidin SEvindik ile röp

-Genel ve detaylar