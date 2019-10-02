DHA İSTANBUL -ÜSKÜDAR'DA DENİZE ATLAYAN GENCİ POLİS KURTARDI

- O anlar kamerada

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

ÜSKÜDAR'da intihar etmek isteyen kişiyi denize atlayan polis kurtardı

Üsküdar'da bulunan Harem Otogarı'nın önünde saat 10.30 sıralarında sahilde bulunan bir kişi denize atlayarak intihar etmek istedi. Çevrede görevli olarak bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ş. denize atlayan gencin peşinden suya atladı. Kahraman polis İbrahim Ş. suya atlayan genci kurtararak sudan çıkarttı. Yapılan incelemede intihar etmek isteyen gencin 20 yaşındaki Uğur G. olduğu belirlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar boğulmak üzere olan Uğur G.'nin kurtarılması için durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur G.'nin psikolojik sorunları bulunduğu için intihar etmek istediği ortaya çıkarken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uğur G.'nin denize atlaması ve daha sonra peşinden suya atlayan kahraman polis İbrahim Ş.'nin kurtarmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Uğur G.'nin suya atlaması

-Polis İbrahim Ş.'nin suya atlaması

-Genel ve detay görüntüler



