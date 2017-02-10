DHA İSTANBUL - ÜNLÜ İSİMLERDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İÇİN DEFİLE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Modacı Dilek Hanif ünlü isimlerin katılımıyla düzenleyeceği defilenin gelirini okul öncesi eğitime destek vermek için Türk Kızılayı İstanbul şubesine bağışlayacak. Hastane Derindere sponsorluğunda 18 Şubat gecesi düzenlenecek olan defilenin tanıtım toplantısı Türk Kızılay İstanbul Şubesi Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın kızı Bahar Büşra Bölükbay, modacı Dilek Hanif, Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülçin Derindere, kareograf Uğurkan Erez, Aşkım Kapışmak ve Deniz Akkaya katıldı.

Toplantında konuşan Aşkım Kapışmak, geçen yıl da bir organizasyon gerçekleştirdiklerini bu yıl da bir defile organize etmek istediklerini ve Dilek Hanif'e ulaştıklarını belirterek, "Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin çok güzel bir projesi var. Türkiye'de 81 anaokulu yapma projesi... Biz de bu defilenin gelirini yine Türk Kızılayı'nın İstanbul şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım istedik" dedi.

Tasarımcı Hanif daha sonra söz alarak "Kızılay Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarından bir tanesi. Kızılay için bunu yapıyor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici" diye konuştu.

"YARDIMLAŞMANIN EN ÖNEMLİ ADRESİ"

Toplantıya katılan sunucu Deniz Akkaya da dünyanın çok ciddi bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Bu süreçte vicdan ve merhamet artık rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bu duyguları tekrar yaşatabilecek en önemli değerlerimizdendir Türk Kızılayı. Ama bu adresin de sadece bir kan merkezi gibi algılanmasını da kırmak istiyoruz. Burası sadece kan verilen bir merkez değil, aslında yardımlaşmanın en önemli adresi. O anlamda benden talep edildiği sürece her zaman Türk Kızılayı'nın yanında olacağım. Bu özel geceyi de Aşkım ile birlikte sunacağız. Çok önemli isimlerle çalışıyoruz. Çok özel bir gece yapacağız. Bunun sebebi de buradan toplanan paraların küçük çocukların ruhlarına değmesidir" şeklinde konuştu.

DEFİLE HAKKINDA

Şarkıcı Fettah Can'ın da konser vereceği gece 18 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. İş ve cemiyet hayatından isimlerin yer alacağı defilede en az 10 okul yapabilecek miktarda bağış toplanması amaçlanıyor. Defile için ayrıca modacı Dilek Hanif manken, sunucu Çağla Şıkel'in taşıyacağı özel bir kıyafet tasarlarken, farklı bir kaç koleksiyonundan da parçalar bir arada görülebilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Kapışmak'ın konuşması

- Hanif'in konuşması

- Akkaya'nın konuşması

- Yıldırım ve Köylübay'ın görüntüsü

- Detaylar