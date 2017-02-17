DHA İSTANBUL - ÜNİVERSİTE ÖZEL GÜVENLİĞİNDEN "AKADEMİSYENLERE İHRAÇ" PROTESTOCULARINA KAMERALI TAKİP

* İTÜ Taşkışla kampüsü'nde "Akademisyenlere ihraç kararları" nı protesto eden grubun, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından kamera ve fotoğraf makinalarıyla izlenip kayıt altına alınması dikkati çekti. Polisin önlem aldığığı eylem olaysız son buldu.

Enver Alas,İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Taşkışla Kampüsü önünde toplanan bir grup, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldığı sırada, üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin de kamera ve fotoğraf makinalarıyla eylemcileri görüntülemesi dikkat çekti.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN GRUP

İTÜ'nün yanı sıra farklı üniversitelerden öğrencilerle akademisyenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup saat 12.00 sıralarında Taşkışla Kampüsü önünde bir araya geldi. Grup, burada "Sıranın İTÜ'ye gelmesine hayır" ve "Hocama Dokunma" yazılı pankartlar açtı.

AKADEMİSYEN İHRAÇLARINA TEPKİ

Eylemde sık sık "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Ferman devletin üniversiteler bizimdir", "Teslim olmadık teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

"BİZLER ÜNİVERSİTEMİZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

İTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceyda Sungur yaptığı konuşmada, "Bugün OHAL ve KHK'larla üniversitelerde ve kamu kurumlarında ciddi saldırılar olmaktadır. Bizler ne üniversitemizi ne yaşam alanlarımızı, ne meydanlarımızı ne de sokaklarımızı terk etmeyeceğiz. Bizler gitmiyoruz, biz kazanacağız" diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPIP DAĞILDILAR

Eylem nedeniyle polisin kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kampüs önünde toplanan grup

-Açılan pankart ve dövizler

-Sloganlar

-Öğrencilerin konuşması

-Ceyda Sungur'un açıklamaları

-Eylemi takip eden basın mensupları

-Polisten görüntüler

-Elinde kamera ve fotoğraf makinası olan Özel güvenlikçiler

-Güvenlikçilerin eylemcileri görüntülemesi

-Genel ve detaylar

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