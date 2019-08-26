DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE ÖLDÜRÜLENLERİN VE İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - ÜMRANİYE'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve abisi Haluk Hayal'in cenazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar Hayal'in...
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - ÜMRANİYE'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve abisi Haluk Hayal'in cenazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar Hayal'in cenazesi incelemeler sonrası morga kaldırıldı.
Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında şizofreni hastası 26 yaşındaki Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve abisi Haluk Hayal'in cenazeleri evde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ailesini katlettikten sonra 5. kattan atlayarak hayatını kaybeden Emre Yaşar Hayal'in cenazesi de olay yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.
BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Olayda Emre Yaşar Hayal tarafından silahla vurularak ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Emre Yaşar Hayal'in cenazesinin kaldırılması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Cenazelerin çıkarılması
-Cenazenin araca alınması
-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması
-Genel ve detay görüntüler
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