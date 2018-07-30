DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE ÇÖKME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı
Görüntü Dökümü:
--------
-Çökme anı
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı Görüntü Dökümü: -------- -Çökme anı
30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı
Görüntü Dökümü:
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-Çökme anı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:46
|05:50
|13:22
|17:17
|20:31
|22:18
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