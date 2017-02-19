Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...
Temel Karamollaoğlu'ndan Referandum ile ilgili flaş açıklama
Karamollaoğlu: Bu dikta rejimine evrilmektir
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı

DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 2B ARAZİLERİNE İMAR PLANI

Ezgi ÇAPA / İSTANBUL, ()  Ümraniye'nin Hekimbaşı, Kazım Karabekir, İnkılap ile Esenkent mahallelerini ilgilendiren imar planı düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden AK Parti ve CHP'li üyelerin oybirliği ile geçti....

DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 2B ARAZİLERİNE İMAR PLANI

Ezgi ÇAPA / İSTANBUL, () 

Ümraniye'nin Hekimbaşı, Kazım Karabekir, İnkılap ile Esenkent mahallelerini ilgilendiren imar planı düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden AK Parti ve CHP'li üyelerin oybirliği ile geçti. Ümraniye'de 2B arazileri üzerinde bulunan yaklaşık 750 hektarlık alanı kapsayan Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri için hazırlanan imar planı onaylandı. İBB Meclisi'nde görüşülen bir diğer plan da 2008 yılında Maltepe'den Ümraniye'ye geçen imarsız bölge oldu. Esenkent Mahallesi'nde, Organize Sanayi Bölgesi ile TEM Otoyolu arasında kalan 53 hektarlık plansız alana yönelik plan teklifi de İBB Meclisi'nden oybirliği ile geçti. Bu kararların ardından, Ümraniye Belediyesi alt ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli planları hazırlayacak. İBB Meclisi'nde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can “TBMM'de çıkartılan kanunla vatandaşlar tapularını aldılar. Yıllardan beri beklediğimiz 2B arazileri tapularına kavuştu. Şimdi de bu mecliste imar planlarını çıkardık. O mahallelerde büyük mutluluk yaşanıyorö ifadelerini kullanarak planların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.