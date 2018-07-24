DHA İSTANBUL - UÇAĞIN İÇİNDEN ŞİMŞEK VE YILDIRIMLAR

Haber: Anıl UÇAN / İSTANBUL()

İstanbul'da dün akşam peş peşe çakan şimşek ve yıldırımlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu tarafından görüntülendi.

İstanbul'da dün gece yüzlerce kez yıldırım ve şimşek çaktı. Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan yağış hava trafiğini olumsuz etkilemezken şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Sabiha Gökçen Havalimanı inmek için alçalan uçaktaki bir yolcu şimşek ve yıldırımları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Şimşek ve yıldırım

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