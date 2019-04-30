DHA İSTANBUL- TUZLA'DA KÜÇÜK ÇOCUK "ERİK ÇEKİRDEĞİ" DAYAĞINI ANLATTI

- Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Tuzla'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında çimenlere oturup yedikleri eriklerin çekirdeklerini yola atan çocuklar, bir anda onlara doğru koşan bir sürücüyle karşılaştı. Çocuklar paniğe kapılarak kaçmaya başladı. 12 yaşındaki M.K .ile sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. M.K. korku içinde koşarken bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Fakat küçük çocuk sesini kimseye duyuramadı. M.K. sürücü tarafından yakalandı. Acımasız sürücü, çocuğa yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra da M.K.'ye tekmeler attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

“SESLENDİM, DUYMADILAR"

M.K. yaşadıklarını kameralara anlattı. Küçük çocuk, “Ağaçlardan erik toplamıştık. Yiyorduk, çekirdeklerini de aşağıya atıyorduk. Burada kırmızı ışıkta bir araç durmuştu, müzik çalıyordu. Araba geçti. Biz 3 kişi ayaktaydık. Adam gitmişti, ama biz arkasından bakmadık. Adam durmuş, koşmaya başlayınca arkadaşlarımla koştuk. Biz o olduğunu sanmıyorduk. Bekçiler oturuyordu, çay içiyordu. Seslendim duymadılar. Baktım adam yaklaştı. Araba vardı arabanın etrafında tur atayım, kaçayım dedim. Beni arabanın yanında yakaladı. Önce bana yumruk attı. Ben yere serildim. Sonra üstüme çıktı, yumruk atmaya devam etti. Tekme attı. Tehdit etti" dedi.

“YÜZÜMDE, KAŞIMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Yüzüne aldığı darbeleri anlatan M.K, “Yüzümün sağ tarafına vurdu. Yüzümde, kaşımda şişlik var. Yemek yerken ağzımı tam açamıyordum. Kaşığı ağzıma tam sokamıyordum. Ağrıyordu. Gece uyurken de gözlerimi kapattığım zaman kaşımdaki şişlik ağrıyordu. Krem aldık. Yüzümdeki yaralara krem sürüyoruz." diye konuştu.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİZ

M.K.'nin annesi Emel K. ise “Benim tek söyleyeceğim, bir an önce yakalanması. Çocuğuma bunu yapmaya hakkı yoktu. Çünkü daha küçük. Bir şey yapmamış, suçu da yok. Suçsuz yere bir çocuğu dövmeye hakkı yok bir insanın. Çocuğum efendi, başarılı, zarar verecek bir çocuk değil. Görüntüleri gördük. Bir de ormana götürmesi biraz tehlike. O bizi biraz kuşkulandırdı. Ormana ne diye götürdü benim çocuğumu. Ne istiyordu?. Şikayetçiyiz, eşim zaten gerekeni yaptı" dedi.

Emniyet ekipleri, yaşanan olayın ardından şüphelinin kimliğine ulaşmak için çevrede bulunan 100'ün üzerindeki kamerayı incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-M.K. ile röp.

-Anne ile röp.

-Ormanda çocuğun olayı anlatması

ek güvenlik Kamerası)

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-Çocukların koşarak kaçmaları

-M.K nın koşarak kaçması

-Saldırganın M.K yı kovalaması

-M.K nın aracın etrafında koşması

-Saldırganın M.K'yı yakalaması

-Saldırganın M.K'ya yumruk atması

-M.K'nın yere düşmesi

-Saldırganın yumruk ve tekme atması

-Saldırganın çocuğu kolundan tutup götürmesi



