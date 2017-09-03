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DHA İSTANBUL - TUZLA'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU...

İSTANBUL - TUZLA'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU... Haber:Çağatay KENARLI / Kamera: İstanbul   İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da kaçak tütün operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan ve adli...

DHA İSTANBUL - TUZLA'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU...

İSTANBUL - TUZLA'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU...

Haber:Çağatay KENARLI / Kamera: İstanbul  
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da kaçak tütün operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bulunan bir depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis çalışmaların ardından depoya 30 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Polis, operasyonda  Ç.E.(26) ve S.E.(59)'yi depoda yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 616 kilo 150 gram nargile tütünü, bin 620 paket makarona doldurulmuş sigara, 6 kilo 750 gram pipo tütünü, 10 elektronik sigara ile 310 elektronik sigara likidi ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerden Ç.E.'nin "Kaçakçılık" suçundan 11 kaydının bulunduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.E. ve S.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ekiplerin depoya yaptığı baskında depoda çuvallar içerisinde bulunan nargile tütünlerinin ele geçirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası) 
-Polis ekiplerinin depoda inceleme yapması
-Depoda bulunan çuvallar dolusu nargile tütünü bulunması
-Genel ve detaylar


 

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