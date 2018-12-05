DHA İSTANBUL- TUZLA'DA FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Tuzla Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Tuzla Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ---------- -Yangından görüntüler FEED
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Tuzla Orhanlı'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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