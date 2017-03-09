DHA İSTANBUL - "TÜTÜN TARIMI VE KALKINMA PROJESİ"YLE 172 KÖY İHRACATÇI OLDU

* Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre, Philip Morris/Sabancı tarafından 2009 yılında Adıyaman ve Hatay'da başlatılan "Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi", bölgenin sosyal ve ekonomik refahını artırdı.

* Philip Morris/Sabancı, 2010-2015 dönemi boyunca yaptığı tütün alımlarıyla bölge ekonomisine yaklaşık 235 milyon lira katkı sağladı.

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul,

Tütün üretimini canlandırmak ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Philip Morris/Sabancı tarafından 8 yıl önce Adıyaman ve Hatay'da başlatılan 'Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi' üreticinin yüzünü güldürdü. 2010-2014 yılları arasında bölgeden alınan tütünün yaklaşık yüzde 70'i ihraç edildi. Projenin uygulandığı Adıyaman'da 140, Hatay'da 32 olmak üzere toplam 172 köy ihracatçı oldu.

2009 yılında başlatılan "Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi"nin bölgeye yaptığı katkının detayları, Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Hayal Güneyman, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Doç. Dr. Ozan Bakış'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Hayal Güneyman, devlet tarafından destekleme alımlarının sonlanmasıyla Güneydoğu Anadolu'da bitme noktasına gelen tütün üretimini canlandırmak ve iyi tarım uygulamalarını bölgede yaygınlaştırmak adına başlattıkları projenin bölgenin sosyal ve ekonomik refahına önemli katkı sağladığını söyledi.

"BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Proje kapsamında Adıyaman ve Hatay'daki köylere önemli katkılar sunduklarını aktaran Güneyman, "Philip Morris/Sabancı olarak 'Tütün Tarımı ve Kalkınma Projesi' için yola çıkarken, hem küresel oryantal tütün talebini karşılayacak yeni bir kaynak yaratarak ihracatı artırmayı hem de iyi tarım uygulamalarını bölgede yaygınlaştırarak kaliteli ve verimli tütün üretimini teşvik etmeyi amaçlıyorduk. BETAM raporunun da gösterdiği gibi kesinlikle doğru yoldayız. Bölgedeki refah seviyesinin arttığını, iyi tarım uygulamalarının çiftçilerimiz tarafından benimsendiğini görüyoruz. Projemizi ilk günkü heyecanla sürdürmeye, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



60 BİN TON TÜTÜN ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Toplantıda projenin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edildiği "BETAM Raporu" paylaşıldı. Türkiye'de ve dünyada tütün üretimine ilişkin bazı bilgileri paylaşan Doç. Dr. Ozan Bakış tütün üretiminin 128 ülkede 4,3 milyon hektar alanda yapıldığını belirtti. Bakış, "Türkiye, tütün üretimi yapan ülkeler arasında yüzde 1 pay ile 10'uncu sırada, oryantal tütün üretimi yapan ülkeler arasında ise yüzde 51 pay ile birinci sırada yer alıyor. Tütün ihracatı yapan ülkeler arasında 9'uncu sırada yer alan Türkiye'de 2015 yılı itibariyle 60 bin üretici aile bulunurken, 75 bin ton tütün üretimi yapılıyor. Bu 75 bin ton tütünün 60 bin tonunu başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.

5 YILDA 235 MİLYON LİRALIK DESTEK

Raporun içeriğine ilişkin bir sunum yapan Ozan Bakış'ın verdiği bilgilere göre Philip Morris/Sabancı, proje kapsamında 2015 yılında Adıyaman ve Hatay'daki 4 bin 187 çiftçiden yaklaşık 4 bin ton tütün aldı, 2010-2015 dönemi boyunca da yaptığı tütün alımlarıyla bölge ekonomisine yaklaşık 235 milyon liralık katkı sağladı.

ÜRETİCİ İHRACATÇI OLDU

Raporda yer alan bilgilere göre, 2010-2014 yılları arasında bölgeden alınan tütünün yaklaşık yüzde 70'i ihraç edilirken, projenin uygulandığı Adıyaman'da 140, Hatay'da 32 olmak üzere toplam 172 köy ihracatçı oldu. Projenin, çiftçilerin gelirleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için muhtarlar ve üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Adıyaman'da hanelerin yüzde 79'u, Hatay'da yüzde 61'i garantili alım döneminde harcamalarının arttığını belirtti.

REFAH DÜZEYLERİ YÜKSELDİ

Raporda üreticilerin, proje öncesi dönem ile Philip Morris/Sabancı'nın garantili alım dönemi arasında yaşadıkları zorluklara ilişkin "4-5 yıl geçim sıkıntısı yaşadılar, harcamalarını kıstılar, borçlandılar, hatta bazı köylerde bakkal, market kapandı. Bazı üreticiler başka ürünlere yöneldi, bazıları da mevsimlik işçi oldu. Kimi düğününü erteledi, kimi bankadan kredi çekerek çocuğunu evlendirdi. Toprağını satanlar da oldu. Projenin uygulanmasıyla birlikte Geliri artan üreticilerin, çocuklarını daha kolay okula gönderdikleri, daha rahat doktora gittikleri, refah düzeylerinin yükseldiği, özellikle gençlerin göçünün önemli ölçüde azaldığı" ifadeleri yer aldı.

İLAÇLAMA VE GÜBRELEME TEKNİKLERİNE DESTEK SAĞLANDI

Ayrıca toplantı kapsamında verilen bilgiye göre, proje kapsamında çiftçilere sertifikalı yüksek kalite tohum sağlanmasından, doğru ve zamanında ilaçlama ve gübreleme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede destek sağlandı.

Çiftçiler, ekimlerini, proje sayesinde daha çok bilimsel veriler ışığında yapmaya başladılar. Gübre kullanımı ve ilaçlama gibi temel tarım uygulamalarında bile iyileşme görülürken, daha az bilinen uygulamalar olan teknik destek alımı, sera altında tütün kurutma, dizim ve dikim makineleri kullanımında çarpıcı iyileşmeler oldu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Açılış konuşması

-Ozan Bakış'ın rapor üzerine sunumu

-Hayal Güneyman ile röp

-Genel ve detaylar