DHA İSTANBUL - TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜ

İstanbul
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Arşiv
İstanbul Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti. Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü: -------- -Arşiv
08 Mart 2019 Cuma 13:14
İstanbul
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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