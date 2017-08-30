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DHA İSTANBUL - TURİSTLERİN PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()  İstanbul'da alışveriş merkezlerinde turistleri dolandıran İran uyruklu 1'i kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı. Bayrampaşa'da polise başvuran Kazakistan'lı Gaybek Bermayanbetov (30), ailesiyle...

DHA İSTANBUL - TURİSTLERİN PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL() 
İstanbul'da alışveriş merkezlerinde turistleri dolandıran İran uyruklu 1'i kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Bayrampaşa'da polise başvuran Kazakistan'lı Gaybek Bermayanbetov (30), ailesiyle birlikte alışveriş yaparken yanına tanımadıkları 2 kişi geldiğini, kendilerini İran'lı olarak tanıtıklarını daha sonra sözde "doların nasıl bir para olduğunu merak ettikleri"ni söyleyerek çantalarındaki  dolarlara baktığını söyledi. 1'i  kadın 2'i  şüphelinin bir süre paralara baktıktan sonra yanlarından ayrıldığnı söyleyen Barmayanbetov "Daha sonra paraları saydığımızda 800 doların çalındığını fark ettik." diyerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada önce şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis bir süre sonra eşkallere benzeyen iki kişinin Hacıosman Metro durağında turistlere yaklaşarak bir şeyler sorguduğunu tespit etti. Hemen takibe alınan şüpheliler, gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen İran uyruklu Rahman M. (57) ve Nazanin R. (24), sorgulandı. Yaptıkları bazı olaylar güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı
-Şüphelilerin adliyeye sevki
 

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