DHA İSTANBUL - TURİSTLERİ SOYAN SAHTE POLİSLER BÖYLE YAKALANDI



Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL()

İstanbul'da giydikleri polis yelekleri yolda çevirdikleri turistlere kendilerini polis olarak tanıtan ve uyuşturucu araması yapacaklarını söyleyerek elçabukluğuyla paralarını çalan İran uyruklu 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Filmleri aratmayan bir operasyonla yakalanan ve 8 olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU ARAMASI YAPACAKLARINI SÖYLEYİP ÇALMIŞLAR

Fatih ve Beyoğlu ve Sarıyer'de gerçekleşen olayların mağdurlarının Suudi Arabistan, Filipin, Bahreyn ve Mısır uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin polis yelekleri giydikleri, yolda çevirdikleri turistlere kendilerini uyuşturucu polisi olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Daha sonra sözde arama yapan şüphelilerin, bu sırada el çabukluğu ile kurbanlarının paralarını çaldıkları öğrenildi.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntüleri ve mağdur kişilerin ifadelerinden önce şüphelilerin eşkalini belirledi. Ekipler şüphelilerin kullandığı kiralık aracın plakasından kısa süre sonra suçluların kimliklerine ulaştı. Fatih bölgesinde takibe alınan otomobil, 4 gün önce polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendilerini aracın içine kilitleyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER iRAN UYRUKLU ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin 2'si kadın 5 kişinin İran uyruklu oldukları tespit edildi. Şüpheliler Vali F.(46), Ali Rıza A.(36), Ali G.(26) ile Roupranı S.(45) ve Bahareh B.(30) Emniyet müdürlüğünde paralarını çaldıkları bazı mağdurlar tarafından teşhis edildi.

POLİS YELEĞİ VE KELEPÇE BULUNDU

Şüphelilerin yakalandıkları otomobilde yapılan aramada olaylar sırasında kullandıkları polis yelekleri, bir sahte polis kimliği ve bir kelepçe ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin adliyeye sevki