DHA İSTANBUL - TURİST KADIN BİR ANDA YERE YIĞILDI... O ANLAR

* Beyoğlu'nda Cezayirli turist kadın, Beyoğlu'nda yürürken bir anda yere yığıldı.

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

* Kadının başına yorgun kurşun isabet ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Cezayirli turist kadın Benkaida Qumelkhır (27) nereden geldiği bilinmeyen ve başına isabet eden kurşunla yaralandı. Kadının yürürken bir anda yere yığılması güvenlik kamerasına yansıdı

Olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 14:30 sıralarında oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cezayir'den diş tedavisi için İstanbul'a gelen Benkaida Qumelkhır, eşiyle Cumhuriyet Caddesinde kaldırımda yürürken bir anda yere düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar yardımına koştukları Qumelkhır'ın başından kan geldiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Düşme sonucu başından yaralandığı sanılan Benkaida Qumelkhır olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastanede yapılan incelmelerde Benkaida Qumelkhır'ın başına bir merminin isabet ettiği tespit edildi. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis merminin nereden geldiğini araştırmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Benkaida Qumelkhır'ın başına isabet eden mermi nedeniyle yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anını görüp yardıma koşan esnaf İlker Şişman, "Olay anında yanında eşi vardı. Herhangi bir silah sesi duymadık olay bir anda oldu hanımefendi yere düştü başında kanama vardı. Biz o kanamayı yere düştüğünde çarpmanın etkisiyle olduğunu düşündük ama öyle değilmiş. Bildiğimiz kadarıyla Cezayir'den buraya dişlerini yaptırmak için gelmiş" diye konuştu

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Kadınının kaldırımda yürümesi

-Yere düşmesi

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Ambulansın gelişi

-Yaralıyı alan ambulansın gidişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olayı gören İlker Şişman ile röportaj

-Ahmet Tartal isimli kişi ile röportaj

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