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DHA İSTANBUL - TRAFİKTE TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE UBER SÜRÜCÜNÜN KAVGASI KAMERADA

- Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü.  Haber: İstanbul Harbiye'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına saldırdı. Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER...

DHA İSTANBUL - TRAFİKTE TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE UBER SÜRÜCÜNÜN KAVGASI KAMERADA

- Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü. 

Haber: İstanbul
Harbiye'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına saldırdı. Bıçakla aracı çizen taksi şoförünün üzerine UBER sürücüsü aracını sürdü. Araçtaki kadın yolcular korku dolu anlar yaşadı.
Edinilen bilgilere göre olay saat 01.30 sıralarında Harbiye'de meydana geldi. UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine giden yolcuların korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.  Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi şoförü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine taksi sürücüsü, elindeki bıçakla aracı çizip lastikleri kesmek istedi. UBER sürücüsü aracı taksi sürücünün üzerine sürerek kaçtı.

Görüntü Dökümü;
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-Olayla ilgili cep telefonu kayıtları
 

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