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DHA İSTANBUL - THY YOLCULARI ABD HAVALİMANLARINDA GÜVENLİK KONTROLÜNDEN DAHA RAHAT GEÇECEK 

Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL Türk Hava Yolları, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA Pre ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasındaki iş birliğiyle Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı transit yolcularına hızlandırılmış...

DHA İSTANBUL - THY YOLCULARI ABD HAVALİMANLARINDA GÜVENLİK KONTROLÜNDEN DAHA RAHAT GEÇECEK 

Haber: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL
Türk Hava Yolları, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA Pre ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasındaki iş birliğiyle Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı transit yolcularına hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmeti verecek. Bu güvenlik hizmetiyle THY yolcuları güvenlik kontrolünden daha kısa sürede geçecek. Türk Hava Yolları'nın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı garantisine sahip TSA Pre'dan aldığı hizmet ile ABD çıkışlı yolcular güvenlikten geçerken ceketlerini, ayakkabılarını ve kemerlerini çıkartmak zorunda kalmayacak. Diz üstü bilgisayarlar ve kabin içi kısıtlamalarına tabi olan, yasaklanmamış  sıvılar el bagajında taşınabilecek. Ebeveynleri ya da bir yetişkinin gözetiminde seyahat eden 12 yaş ve altı çocuklar da bu uygulamadan  faydalanabilecekler. 
Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi konuyla ilgili olarak; “Yolcularımızın konforu, rahatlığı ve kusursuz uçuş deneyimi Türk Hava Yolları'nın birinci önceliği. Yolcularımıza sorunsuz ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yolcularımızın hem zamandan tasarruf etmelerini, hem de güvenlik kontrolünden geçerken kişisel aksesuarlarını çıkarmak zorunda bırakmayarak yolculuk streslerini azaltmayı hedefledik. TSA Pre, dünyanın önde gelen havayollarıyla çalışan oldukça saygın bir program. Yolcularımıza sunduğumuz uçuş deneyiminin kalitesi bu hizmetimiz ile daha da artacaktır." dedi.
 
Global Entry ve TSA Precheck Uygulama Programı (TSA Precheck Application Program) üyeleri, söz konusu uygulamadan yararlanabilmekte. Ayrıca, NEXUS ya da SENTRI'ye kayıtlı ABD vatandaşları ile ABD'de kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yanı sıra NEXUS'a kayıtlı Kanada vatandaşları da yine TSA Pre uygulamasından faydalanma hakkına sahipler. 
Güvenli seyahat programına kayıtlı üyeler, Özel Yolcu Numaralarını Türk Hava Yolları rezervasyonlarına, kiosklarda ya da check-in kontuarlarında ekleyerek, TSA Pre hizmetini deneyimleyebilecekler. Check-in sırasında, her bir biniş kartı için ekranda bir TSA Pre göstergesi belirecek. 
 

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