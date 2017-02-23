DHA İSTANBUL - THY UÇAĞI TEKNİK ARIZA NEDENİYLE WASHİNGTON'A İNDİ

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Havana seferi yapan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Washington'a inmek zorunda kaldı. İçinde 175 yolcusu bulunan TK 183 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na inişinde güvenlik önlemleri alınmasını Türk yolcular görüntüledi. Uçağın teknik arızanın giderilmesinin ardından seferine devam edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-Uçağın penceresinden yolcu tarafından çekilen itfaiye ve acil durum araçlarından görüntü