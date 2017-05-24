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DHA İSTANBUL - THY UÇAĞI KUŞ SÜRÜSÜNE GİRDİ

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL Atatürk Havalimanı Florya-Sefaköy yönündeki pistinden saat 11.16'da kalkan Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı  Boeing 777 tipi uçağı kuş sürüsüne çarptı. Kazablanka'ya giden uçağın ardından...

DHA İSTANBUL - THY UÇAĞI KUŞ SÜRÜSÜNE GİRDİ

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL
Atatürk Havalimanı Florya-Sefaköy yönündeki pistinden saat 11.16'da kalkan Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı  Boeing 777 tipi uçağı kuş sürüsüne çarptı. Kazablanka'ya giden uçağın ardından havalanan başka bir uçağın pilotu pist üstünde kuş ölüleri gördüğünü rapor etti. Kuşlara çarpan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne  "3.5 sol pistinden kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" diyerek durumu aktardı. Kule görevlisi ise, "Anlaşıldı efendim arkanızdan kalkan uçak rapor etmişti. Şu an kontrol ettiriyorum sizde bir problem yok değil mi" diye pilota hasar olup olmadığını sordu. Pilot ise "Şu an için bir problemimiz yok efendim" diyerek kuleye güvenliği aksatacak bir durum yaşamadıklarını bildirdi. 
THY uçağının kalkışı sırasında çarptığı kuşların ölüleri DHMİ yetkilileri tarafından pistlerden toplandı ve pist yeniden kullanıma açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kule ile pilot arasındaki diyalog(ses)
-THY uçağından görüntü(ARŞİV)
-Kule ve kuş sürüleri(ARŞİV)
 

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