DHA İSTANBUL - THY'DEN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ENGELSİZ FİLMLER

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Türk Hava Yolları, uçaklarında görme ve işitme engelli yolcularına film hizmeti veriyor.

THY Genel Müdürü Ekşi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Engelsiz Filmler' kategorimizle duyma ve görme engelli misafirlerimize bulutların arasında güzel anlar yaşatıyoruz" dedi. Ekşi, bu ay yayınlanan görme ve işitme engelli yolcuların ulaşabileceği filmlerin linkini de paylaştı.

Bu ay yayınlanan filmler şöyle: "Suicide Squad", "Me Before You", "Tarzan", "Batman", "Terminatör", "Daddy's Home", "Joy", "The Martian", "Creed ve Herşey Aşktan".