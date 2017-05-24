DHA İSTANBUL - TERS YÖNDE İLERLEDİ, KARŞISINA ARAÇ ÇIKINCA KONTAĞI KAPATIP TRAFİĞİ KİLİTLEDİ 



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da tek yönlü caddeye ters yönde giren kadın sürücü, viraja yaklaştığı sırada başka bir kadın sürücünün kendisine yol vermemesi üzerine kontak anahtarını alıp araçtan inince trafik 15 dakika kilitlendi.

Merkez Mahallesi'ndeki tek yönlü trafiğe açık Talimhane Caddesi'ne ters yönde girerek ilerleyen 34 LN 1982 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, çift yönlü araç trafiğine açık Denizköşkler Caddesi'ne yaklaştı. Ancak, bu sırada karşı yönden gelen 34 LGD 79 plakalı otomobilin kadın sürücüsü de ışık ardından korna ile uyararak yol istedi. Ters yönden gelen sürücü, yolun büyük bölümünü geçtiğini belirterek, karşıdan gelen sürücünün biraz geri giderek kendisine yol vermesini istedi. Ters yönden gelen sürücü, karşı yönden gelenin geri gitmemesi üzerine dörtlü lambalarını yaktı, kontak anahtarını da yanına alarak hemen yanındaki bir işyerine girdi. Dakikalar ilerlemesine ve trafiğin kilitlenmesine rağmen aracının başına gelmedi. Yola girmek isteyen diğer sürücülerin ve çevredekilerin tepkileri ve polis çağıracaklarını söylemeleri de kadının aracının başına gelmesine yetmedi. Trafiği kilitleyen kadının girdiği işyerinin önüne gelen bazı kişiler sinirlenerek, sürücüye bağırmaya başladı. Dakikalar ilerkerken, yolun bir türlü açılmaması üzerine ricalar üzerine doğru yönde gelen sürücü aracı ile geri giderek yolu açtı. Diğer sürücü ise, kendisini alkışla protesto eden ve yuh çekenlere aldırmayarak ters yönde, açılan yolda devam etti, trafik akışı normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kilitlenen trafikten görüntüler

-Korna çalanlar

-Yolu açmaya çalışanların çabaları

-Kendi yolundan giden kadın geri giderek yolu açarken

-Ters yönden giren kadın tepkiler arasında otomobile binerek giderken