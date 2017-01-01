DHA İSTANBUL - TERÖRİSTİN GECE KULÜBÜNE GİRİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Tahsin GÜNER - İSTANBUL
Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın gece kulübüne girişi
Haber: Tahsin GÜNER - İSTANBUL Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor. Görüntü Dökümü: ----------- -Saldırganın...
01 Ocak 2017 Pazar 04:03
Haber: Tahsin GÜNER - İSTANBUL
Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın gece kulübüne girişi
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